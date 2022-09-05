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Цена на нефть

02.09 $/bbl +/- WTI 86.87 +0.26 Brent 93.02 +0.66

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ТЭК 05.09.2022 09:34

Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК+

Цены на нефть растут в понедельник перед заседанием ОПЕК+, трейдеры оценивают возможность сокращения добычи после недавних заявлений министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о возможности такого шага.

Большинство экспертов все же полагает, что ОПЕК+ не станет сокращать план добычи нефти на октябрь, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики JPMorgan объясняют такое мнение тем, что летний избыток сырья на мировом рынке может быстро превратиться в дефицит.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $95,06 за баррель, что на $2,04 (2,19) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,66 (0,7%), до $93,02 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,66 за баррель, что на $1,79 (2,06%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,26 (0,3%), до $86,87 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 6,1%, WTI - на 4,6%.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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