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Регион 05.09.2022 09:40

Глава МИД Армении прибудет в Москву с рабочим визитом

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Россию с рабочим визитом в понедельник, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"5 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет с рабочим визитом в Москву, где встретится со своим коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении.

В армянском МИД отметили, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, а также армяно-российских союзнических отношений.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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