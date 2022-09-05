Количество погибших туристов на вулкане Ключевской на Камчатке увеличилось до восьми

При восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке погибли восемь туристов, сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский. Ранее сообщалось о шести погибших "Еще двое погибли", - сказал Василевский. Краевой зампред пояснил, что о гибели еще двух человек сообщил гид, находящийся на вулкане. Он выходит на связь по спутниковому телефону.

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