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СНГ 05.09.2022 10:00

Количество погибших туристов на вулкане Ключевской на Камчатке увеличилось до восьми

При восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке погибли восемь туристов, сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Ранее сообщалось о шести погибших

"Еще двое погибли", - сказал Василевский.

Краевой зампред пояснил, что о гибели еще двух человек сообщил гид, находящийся на вулкане. Он выходит на связь по спутниковому телефону.

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Тэги: РОССИЯ, КАМЧАТКА, ВУЛКАН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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