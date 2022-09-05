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Дальнее зарубежье 05.09.2022 10:15

Вице-президент США обсудила с польским премьером вопросы американского военного присутствия и помощь Украине - Белый дом

Вице-президент США Камала Харрис в телефонной беседе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким обсудила вопросы укрепления восточного фланга НАТО, помощи Украине и сотрудничества в области гражданской атомной энергетики, сообщил Белый дом.

"Вице-президент подтвердила непреходящую силу американо-польских отношений и усилия по укреплению коллективной безопасности, включая размещение на постоянной основе передового командного пункта пятого корпуса сухопутных сил США в Познани", - говорится в сообщении.

Белый дом напомнил, что президент США Джо Байден назвал этот проект "первым пунктом постоянного присутствия вооруженных сил США на Восточном фланге НАТО".

Харрис положительно оценила роль Польши в вопросе приема украинских беженцев и предоставлении Киеву "жизненно важной помощи в области безопасности".

Стороны также обсудили "возможности расширения двустороннего сотрудничества в области гражданской атомной энергетики в Польше, что способствовало бы повышению энергетической безопасности Европы", информировал Белый дом.

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Тэги: США, ПОЛЬША, СОТРУДНИЧЕСТВО


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