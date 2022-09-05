Дополнительных ограничительных мер, связанных с коронавирусом, на текущий момент в России вводить не требуется - Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящий момент нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией.
"Каких-либо дополнительных ограничительных мер на сегодняшний день не требуется, но важно соблюдать то, что сегодня уже есть", - заявила глава Роспотребнадзора журналистам на полях ВЭФ.
"Мы предполагаем определенные риски, связанные с началом учебного года - производственные коллективы, детские коллективы, студенческие - это ведет к обмену информацией и, конечно же, будет определенный подъем ОРВИ, он уже начинается во многих субьектах Российской Федерации", - сказала она.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что "если мы не увидим нового варианта COVID-19, то скорее всего никаких новых коронавирусных ограничений и мероприятий в стране вводить не будем".
По данным оперативного штаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ на 4 сентября составил более 48 тыс. случаев, что почти на 3,5 тыс. случаев меньше, чем днем ранее. Подъем заболеваемости коронавирусом в стране отмечается с июля.
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