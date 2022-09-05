В мире прогнозируется напряженный эпидсезон по гриппу, россиянам необходимо прививаться - Попова

Ожидается, что предстоящий эпидсезон по гриппу в мире будет достаточно напряженным, необходимо вакцинироваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, объявляя о старте прививочной кампании против инфекции в РФ.

"Весь мир предполагает - и ученые, и эксперты, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, и мы готовимся (к нему) заранее", - сказала Попова журналистам, выступая в рамках Восточного экономического форума.

Попова напомнила, что, согласно постановлению главного санитарного врача, в РФ необходимо привить от гриппа более 60% населения.