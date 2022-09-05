Малазийский лайнер, следовавший в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Лондона в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Капитан воздушного судна, выполнявшего рейса Лондон-Куала-Лумпур авиакомпании Malaysia Airlines, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира (сердечный приступ). Самолет приземлился в аэропорту Баку в 06:25 по местному времени", - говорится в информации.

По данным аэропорта, пассажиру была оказана медицинская помощь и принято решение поместить его в одну из медицинских клиник Баку.

Н.Аббасова