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Транспорт и связь 05.09.2022 10:07

Малазийский лайнер, следовавший в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Лондона в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Капитан воздушного судна, выполнявшего рейса Лондон-Куала-Лумпур авиакомпании Malaysia Airlines, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира (сердечный приступ). Самолет приземлился в аэропорту Баку в 06:25 по местному времени", - говорится в информации.

По данным аэропорта, пассажиру была оказана медицинская помощь и принято решение поместить его в одну из медицинских клиник Баку.

Н.Аббасова

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, САМОЛЕТ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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