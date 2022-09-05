Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 604 млн 393 тыс. 319, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 495 тыс. 433 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 94 млн 748 тыс. 404 и 1 млн 47 тыс. 498.

Индия - 44 млн 462 тыс. 445 и 528 тыс.

Франция - 34 млн 780 тыс. 903 и 155 тыс. 229 (данные за воскресенье).

Бразилия - 34 млн 456 тыс. 145 и 684 тыс. 262 (данные за воскресенье).

Германия - 32 млн 247 тыс. 828 и 147 тыс. 762 (данные за воскресенье).

Великобритания - 23 млн 738 тыс. 76 и 206 тыс. 318 (данные за воскресенье).

Италия - 21 млн 938 тыс. 269 и 175 тыс. 832.

Южная Корея - 23 млн 606 тыс. 740 и 27 тыс. 149.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 834,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 тыс. 171, Франции - 2 тыс. 351, Германии - 1 тыс. 751, Великобритании - 2 тыс. 742, Италии - 2 тыс. 917, Южной Корее - 529. Сведения по США отсутствуют.

Также в мире за время пандемии сделали 12 млрд 153 млн 193 тыс. 363 инъекций вакцин против COVID-19.