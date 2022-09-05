Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 604 млн 393 тыс. 319, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 495 тыс. 433 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 94 млн 748 тыс. 404 и 1 млн 47 тыс. 498.
Индия - 44 млн 462 тыс. 445 и 528 тыс.
Франция - 34 млн 780 тыс. 903 и 155 тыс. 229 (данные за воскресенье).
Бразилия - 34 млн 456 тыс. 145 и 684 тыс. 262 (данные за воскресенье).
Германия - 32 млн 247 тыс. 828 и 147 тыс. 762 (данные за воскресенье).
Великобритания - 23 млн 738 тыс. 76 и 206 тыс. 318 (данные за воскресенье).
Италия - 21 млн 938 тыс. 269 и 175 тыс. 832.
Южная Корея - 23 млн 606 тыс. 740 и 27 тыс. 149.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 834,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 тыс. 171, Франции - 2 тыс. 351, Германии - 1 тыс. 751, Великобритании - 2 тыс. 742, Италии - 2 тыс. 917, Южной Корее - 529. Сведения по США отсутствуют.
Также в мире за время пандемии сделали 12 млрд 153 млн 193 тыс. 363 инъекций вакцин против COVID-19.
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в воскресенье своих позиций со стороны ВС Армении на границе
Азербайджан пригласят на неформальный саммит ЕС в Праге - СМИ
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе
Газ в Европе растет на 30%, почти до $2900/тыс. куб. м из-за невозможности СП1 продолжить работу
Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном о вариантах транспортировки нефти
Малазийский лайнер, следовавший в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку в Баку
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Дополнительных ограничительных мер, связанных с коронавирусом, на текущий момент в России вводить не требуется - Попова
Вице-президент США обсудила с польским премьером вопросы американского военного присутствия и помощь Украине - Белый дом
В мире прогнозируется напряженный эпидсезон по гриппу, россиянам необходимо прививаться - Попова
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ