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ТЭК 05.09.2022 10:32

Газ в Европе растет на 30%, почти до $2900/тыс. куб. м из-за невозможности СП1 продолжить работу

Спотовая цена газа в Европе растет на 30%, почти до $2900/тыс. куб. м из-за продолжающейся остановки "Северного потока".

Стоимость ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures с началом торгов в понедельник выросла до $2855 за тысячу кубометров при том, что в пятницу торги закрылись на уровне $2213.

Газопровод "Северный поток" после техобслуживания не смог заработать. В двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт двигателей Siemens возможет только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома". "Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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