В Эстонии готовятся к партизанской войне

Минобороны Эстонии готовит законопроект, который предоставит вооруженным силам полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавать для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например, конспиративные квартиры и тайники.
"Для эффективной борьбы против чужой власти на оккупированной территории готовиться нужно уже в мирное время. Силам обороны нужны дополнительные полномочия для проведения такой подготовки, потому что подготовка определенной деятельности предполагает использование подставных лиц. Действующее законодательство таких полномочий Силам обороны не дает", - сообщила в понедельник порталу ERR вице-канцлер Министерства обороны Маргит Гросс (Margit Gross).
"Такие лица используются Силами обороны для осуществления действий таким образом, чтобы не было известно, что это задание дает или действие осуществляет эстонское государство или, в узком смысле, Силы обороны", - пояснила вице-канцлер Минобороны.
В настоящее время Силы обороны имеют такие полномочия только для организации разведывательной деятельности.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, подставных лиц можно будет использовать для выявления людей, которых можно привлекать к тайному сотрудничеству. Оно необходимо для подготовки поддерживающей инфраструктуры вооруженного сопротивления, например, тайников для хранения снаряжения. Число тайно привлеченных к такой деятельности людей не должно превышать 0,1% населения Эстонии. В министерстве не уточнили, что должна представлять из себя такая поддерживающая инфраструктура, сославшись на государственную тайну.
Министерство планирует представить законопроект на утверждение правительству в сентябре и рассчитывает на его принятие парламентом уже в этом году.
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