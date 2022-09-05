В американском штате Калифорния температура воздуха на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что к середине недели столбик термометра в штате Калифорния может достичь 46 градусов по Цельсию.

Власти предупредили жителей, чтобы они во избежание проблем со здоровьем оставались в помещениях.

Власти штата уже почти неделю призывают жителей ограничить потребление электроэнергии, поскольку спрос на энергию резко возрос.

Рекордная для этого времени температура воздуха в 35 градусов по Цельсию была зафиксирована в воскресенье в городе Сан-Диего.