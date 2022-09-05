РФ будет отказываться от поставок нефти в страны, ограничивающие цену, после введения таких мер - Песков

Россия приступит к своему плану по отказу от поставок нефти в те страны, которые поддержат ограничение стоимости этого топлива из РФ, после того как эти меры будут введены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, это могут быть только ответные меры", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, будет ли Россия приступать к этому плану превентивно или по факту введения планируемых ограничений цены на нефть.