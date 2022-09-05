Швеция задумалась о гарантиях ликвидности для энергокомпаний Северной Европы и Балтии

Швеция намерена предоставлять гарантии ликвидности на миллиарды евро энергетическим компаниям из стран Северной Европы и Балтии, чтобы предотвратить перерастание дефицита электроэнергии в Европе в финансовый кризис, сообщает агентство BNS.

По словам шведского премьер-министра Магдалены Андерссон, которые приводит BNS, Швеции предстоит "военная зима". Детали решения о гарантиях все еще прорабатываются.

По словам Андерссон, гарантии призваны дать энергетическим предприятиям "необходимую передышку". Ситуация, сложившаяся на газовом рынке, будет иметь серьезные последствия для европейских, и в том числе шведских, предприятий и домохозяйств, особенно на юге Швеции. Цены на электроэнергию на юге страны зависят от стоимости электроэнергии в Германии, которая, в свою очередь, очень зависит от газа.

"Это угрожает нашей финансовой стабильности. Если мы не будем действовать сейчас, это может привести к серьезным потрясениям в странах Северной Европы и Балтии. В худшем случае мы можем столкнуться с финансовым кризисом", - предупредила она.