Швеция задумалась о гарантиях ликвидности для энергокомпаний Северной Европы и Балтии

Швеция намерена предоставлять гарантии ликвидности на миллиарды евро энергетическим компаниям из стран Северной Европы и Балтии, чтобы предотвратить перерастание дефицита электроэнергии в Европе в финансовый кризис, сообщает агентство BNS.
По словам шведского премьер-министра Магдалены Андерссон, которые приводит BNS, Швеции предстоит "военная зима". Детали решения о гарантиях все еще прорабатываются.
По словам Андерссон, гарантии призваны дать энергетическим предприятиям "необходимую передышку". Ситуация, сложившаяся на газовом рынке, будет иметь серьезные последствия для европейских, и в том числе шведских, предприятий и домохозяйств, особенно на юге Швеции. Цены на электроэнергию на юге страны зависят от стоимости электроэнергии в Германии, которая, в свою очередь, очень зависит от газа.
"Это угрожает нашей финансовой стабильности. Если мы не будем действовать сейчас, это может привести к серьезным потрясениям в странах Северной Европы и Балтии. В худшем случае мы можем столкнуться с финансовым кризисом", - предупредила она.
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