Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

02.09 $/bbl +/- WTI 86.87 +0.26 Brent 93.02 +0.66

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.09.2022 14:32

Швеция задумалась о гарантиях ликвидности для энергокомпаний Северной Европы и Балтии

Швеция намерена предоставлять гарантии ликвидности на миллиарды евро энергетическим компаниям из стран Северной Европы и Балтии, чтобы предотвратить перерастание дефицита электроэнергии в Европе в финансовый кризис, сообщает агентство BNS.

По словам шведского премьер-министра Магдалены Андерссон, которые приводит BNS, Швеции предстоит "военная зима". Детали решения о гарантиях все еще прорабатываются.

По словам Андерссон, гарантии призваны дать энергетическим предприятиям "необходимую передышку". Ситуация, сложившаяся на газовом рынке, будет иметь серьезные последствия для европейских, и в том числе шведских, предприятий и домохозяйств, особенно на юге Швеции. Цены на электроэнергию на юге страны зависят от стоимости электроэнергии в Германии, которая, в свою очередь, очень зависит от газа.

"Это угрожает нашей финансовой стабильности. Если мы не будем действовать сейчас, это может привести к серьезным потрясениям в странах Северной Европы и Балтии. В худшем случае мы можем столкнуться с финансовым кризисом", - предупредила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, ЭНЕРГОКОМПАНИИ, ГАРАНТИИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az