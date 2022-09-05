Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан с госвизитом 14 сентября

Казахстан с государственным визитом посетит председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 14 сентября планируется государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан", - сказал он на брифинге в понедельник.

В рамках визита планируются двусторонние переговоры между главами двух государств, также будут подписаны различные соглашения.