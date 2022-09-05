Инфляция в Турции в августе ускорилась 15-й месяц подряд, превысила 80%

Темпы роста потребительских цен в Турции в августе ускорились по итогам пятнадцатого месяца подряд, в результате инфляция превзошла 80%.

В прошлом месяце цены увеличились на максимальные с сентября 1998 года 80,2% в годовом выражении, по данным статистического института страны (Turkstat). В июле инфляция составляла 79,6%.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали в августе еще больший рост - на 81,1%. Респонденты Trading Economics предполагали 81,2%.

Стоимость жилья и коммунальных услуг подскочила на 71,8% и транспортных услуг - на 116,9% на фоне подорожания энергоносителей на 121,7%. Продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 90,3%, мебель и домашняя техника - на 92%.

Рост потребительских цен в августе составил 1,5% относительно предыдущего месяца. В июле показатель равнялся 2,4%.

Лира в понедельник подешевела до 18,225 за доллар по сравнению с 18,2 по итогам предыдущей торговой сессии. Турецкий фондовый индекс BIST 100 растет на 3%.