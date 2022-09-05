Тегеран способен помочь Европе в сфере энергетики в случае отмены антииранских санкций - МИД Ирана

Иран сможет удовлетворить многие потребности Европы в сфере энергетики в случае успеха переговоров вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмены санкций против Тегерана, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Нассер Канани.

"Европейские страны испытывают проблемы с получением необходимой им энергии, и если переговоры будут успешны, а односторонние санкции против нашей страны отменят, Иран может в значительной степени обеспечить запросы Европы в сфере энергетики", - приводит его слова агентство "Мехр".

Он пояснил, что Иран является одним из главных поставщиков энергоресурсов, и несмотря на санкции, сохранил присутствие на энергетических рынках. Также он напомнил, что главная цель переговоров Ирана с прочими участниками СВПД - отмена данных ограничительных мер.