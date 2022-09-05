Минобразования направит 2,2 млн манатов на капремонт ряда школ

Хозрасчетное управление по строительству и снабжению министерства образования Азербайджана привлекло ООО «MÜHƏNDİSLİK TİKİNTİ TƏCHİZAT» для осуществления текущих ремонтных работ в ряде учебных заведений Баку. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен контракт, сумма которого составляет 2 млн 208 тыс. 320,45 манат. Э.Шафиев

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