ЕБРР организовал финансирование на $74 млн проекта ВЭС 500 МВт в Узбекистане

Проект строительства ветряной электростанции в Навоийской области на западе Узбекистана получит финансовую поддержку от международных институтов в размере $74 млнв том числе 64 млн - от Европейского банка реконструкции и развития.
"ЕБРР организовал пакет финансирования в размере $74 млн, предоставляемый в виде кредитов и возобновляемой кредитной линии узбекскому предприятию с иностранными инвестициями Shamol Zarafshan Energy LLC для разработки, строительства и эксплуатации новой ВЭС мощностью 500 МВт", - сообщается пресс-релизе банка.
ЕБРР выделил $42 млн по основному кредиту, еще $10 млн - Голландский банк развития предпринимательства (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., FMO).
Кроме того, ЕБРР предоставит возобновляемую кредитную линию на сумму $22 млн под гарантию арабской Masdar, реализующей проект, для финансирования потребностей в уплате НДС во время строительства, "что является нововведением для Узбекистана".
Дополнительные параллельные кредиты будут предоставлены Международной финансовой корпорацией (IFC), Азиатским банком развития, Японским агентством международного сотрудничества (JICA), французским Natixis и First Abu Dhabi Bank.
Данная электростанция - крупнейший проект в сфере возобновляемой энергетики в Центральной Азии на сегодняшний день, он позволит сократить выбросы углекислого газа на 757 тыс. тонн в год, отмечает ЕБРР.
Банк также сообщает, что в данном проекте впервые используется технология Identiflight защиты птиц от столкновения с ветряными турбинами, которая предполагает их отключение системой обнаружения, оснащенной камерами с искусственным интеллектом.
Зарегистрированное в Узбекистане Shamol Zarafshan Energy полностью принадлежит клиенту ЕБРР - госкомпании из ОАЭ Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company).
Как сообщалось, Masdar подписала соглашение о реализации проекта по строительству первой в Узбекистане промышленной ВЭС мощностью 500 МВт. Ожидается, что инвестиции в проект, который планируется завершить к концу 2024 года, составят более $600 млн, уточняло министерство энергетики Узбекистана.
Правительство Узбекистана реализует стратегию развития крупномасштабных возобновляемых источников энергии с целью производства 12 ГВт "зеленой" энергии к 2030 году. Страна ставит целью довести мощность солнечных электростанций до 5 ГВт, ветряных - до 3 ГВт, гидроэлектростанций - до 4 ГВт. В рамках этой инициативы подписан меморандум о взаимопонимании с ЕБРР о сотрудничестве по развитию промышленных проектов ветроэнергетики общей мощностью 2 тыс. МВт.
В настоящее время в Узбекистане действует лишь одна опытная ВЭС мощностью 750 кВт в Ташкентской области.
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 3.5 млрд евро в рамках 111 проектов в экономику Узбекистана.
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