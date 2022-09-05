Наличие шенгенской визы у граждан РФ не служит гарантией на въезд в страны ЕС - Боррель

Наличие шенгенской визы не является для россиян гарантией на въезд в страны Евросоюза, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Министры договорились, что государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы. Факт наличия визы не означает право на въезд в страну. Разумеется, это необходимое условие, но даже если визу выдали, может так случится, что вам откажут", - сказал Боррель на межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики, политики безопасности и обороны.
При этом глава европейской дипломатии вновь заявил, что страны ЕС "не могут полностью изолировать россиян от Европы".
На прошлой неделе источник в Европейской комиссии сообщил "Интерфаксу", что в настоящее время в Европейской комиссии идет работа в отношении дальнейшего порядка выдачи виз в Евросоюз российским гражданам, скоро представят соответствующие предложения. По его словам, эти предложения будут включать "полную приостановку соглашения об облегченном визовом режиме" с Россией.
Источник дал понять, что на данном этапе приводить какие-либо определенные данные по будущим количеству, стоимости, новому порядку и срокам оформления виз для россиян в страны Евросоюза пока еще преждевременно.
На пресс-конференции в Праге после неформального Совета ЕС на уровне глав МИД 31 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что приостановка действия соглашения между Евросоюзом и Россией об облегченном визовом режиме значительно снизит количество виз, выдаваемых гражданам РФ.
"Это существенно снизит количество виз, выдаваемых государствами-членами ЕС", - сказал Боррель. Он подчеркнул, что процесс выдачи виз россиянам в целом станет "более сложным и длительным", что и приведет к снижению числа выдаваемых виз.
Боррель добавил, что совместный подход ЕС в плане визовой политики "предотвратит потенциальный визовый шопинг со стороны россиян".
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