Структура Мелиорации и водного хозяйства направит около 10 млн манатов на восстановление водохранилища в Карабахе

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений направит около 10 млн манатов на ремонт и восстановление водохранилища Хачинчай (Агдамский район, Карабахский регион Азербайджана) и семикилометрового магистрального водоканала. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с ООО «Korpu-Bina-Tikinti» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 9 млн 903,422 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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