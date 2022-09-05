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Туризм 05.09.2022 14:29

Создание нового морского курорта на Каспии может начаться в 2023 году - глава Дагестана

Власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в следующем году, там же могут построить всероссийский детский центр, сообщил журналистам глава региона Сергей Меликов.

"Мы действительно отрабатываем сейчас предложения по созданию на территории Дагестана, на Каспийском побережье, нового города-курорта. (...) В проекте, который мы сегодня предлагаем рассмотреть по созданию курорта Каякент в Каякентском районе Дагестана", - сказал Меликов по итогам семинара-совещания по подготовке Госсовета по туризму "О развитии туризма в Российской федерации", который проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Думаю, что со следующего года мы приступим к реализации этого проекта", - отметил глава республики, добавив, что курорт должен быть круглогодичным.

"Курорт мы предлагаем развивать как бальнеологический, лечебный кластер", - сказал Меликов.

Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке создания в регионе нового морского курорта. В свою очередь, газета "Коммерсант" информировала со ссылкой на участников рынка заявили изданию, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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