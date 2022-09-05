Создание нового морского курорта на Каспии может начаться в 2023 году - глава Дагестана

Власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в следующем году, там же могут построить всероссийский детский центр, сообщил журналистам глава региона Сергей Меликов.
"Мы действительно отрабатываем сейчас предложения по созданию на территории Дагестана, на Каспийском побережье, нового города-курорта. (...) В проекте, который мы сегодня предлагаем рассмотреть по созданию курорта Каякент в Каякентском районе Дагестана", - сказал Меликов по итогам семинара-совещания по подготовке Госсовета по туризму "О развитии туризма в Российской федерации", который проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Думаю, что со следующего года мы приступим к реализации этого проекта", - отметил глава республики, добавив, что курорт должен быть круглогодичным.
"Курорт мы предлагаем развивать как бальнеологический, лечебный кластер", - сказал Меликов.
Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке создания в регионе нового морского курорта. В свою очередь, газета "Коммерсант" информировала со ссылкой на участников рынка заявили изданию, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.
МИД Азербайджана осудил теракт против посольства РФ в Афганистане
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит около 10 млн манатов на восстановление водохранилища в Карабахе
Швеция задумалась о гарантиях ликвидности для энергокомпаний Северной Европы и Балтии
Долговые обязательства CQD за 2021г сократились на 9,5%
Инфляция в Турции в августе ускорилась 15-й месяц подряд, превысила 80%
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Иран может приобрести российские истребители Су-35
Тегеран способен помочь Европе в сфере энергетики в случае отмены антииранских санкций - МИД Ирана
Fitch подтвердило рейтинг Армении «B+» со «стабильным» прогнозом
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Google Pay™ теперь в Yelo Bank!
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ