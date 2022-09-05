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Внешняя политика 05.09.2022 14:55

МИД Азербайджана осудил теракт против посольства РФ в Афганистане

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило нападение на посольство РФ в Кабуле (Афганистан), в результате которого погибли два российских дипломата и местные граждане.

«Опечалены известием о гибели двух российских дипломатов и граждан Афганистана в результате теракта в посольстве РФ в Кабуле 5 сентября 2022 года. Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма. Покушения на жизнь дипломатов недопустимы», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Азербайджана «выражает соболезнования родным и близким погибших в результате теракта, желает скорейшего выздоровления пострадавшим».

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, РОССИЯ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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