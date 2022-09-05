МИД Азербайджана осудил теракт против посольства РФ в Афганистане

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило нападение на посольство РФ в Кабуле (Афганистан), в результате которого погибли два российских дипломата и местные граждане.

«Опечалены известием о гибели двух российских дипломатов и граждан Афганистана в результате теракта в посольстве РФ в Кабуле 5 сентября 2022 года. Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма. Покушения на жизнь дипломатов недопустимы», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Азербайджана «выражает соболезнования родным и близким погибших в результате теракта, желает скорейшего выздоровления пострадавшим».

Э.Шафиев