Партия Саакашвили готовит массовые протесты в Грузии

Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД), учрежденная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, анонсирует начало протестных акций под требованием назначения досрочных парламентских выборов.

"Для разрешения тяжелейшего политического кризиса в Грузии необходимо назначить досрочные парламентские выборы. В этой связи у нас есть стратегический план - начать различные мероприятия, в том числе и массовые акции протеста. Мы будем иметь тесную коммуникацию с гражданами и иностранными партнерами", - заявил в понедельник на брифинге председатель ЕНД Никанор Мелия.

Он считает, что действующие власти "свернули" с прозападного курса.

По информации грузинских СМИ, с планами ЕНД по началу протестных акций не согласны другие оппозиционные партии.

В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что партия Саакашвили не имеет никаких ресурсов для проведения массовых акций протеста.