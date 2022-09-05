Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

02.09 $/bbl +/- WTI 86.87 +0.26 Brent 93.02 +0.66

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.09.2022 16:04

Партия Саакашвили готовит массовые протесты в Грузии

Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД), учрежденная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, анонсирует начало протестных акций под требованием назначения досрочных парламентских выборов.

"Для разрешения тяжелейшего политического кризиса в Грузии необходимо назначить досрочные парламентские выборы. В этой связи у нас есть стратегический план - начать различные мероприятия, в том числе и массовые акции протеста. Мы будем иметь тесную коммуникацию с гражданами и иностранными партнерами", - заявил в понедельник на брифинге председатель ЕНД Никанор Мелия.

Он считает, что действующие власти "свернули" с прозападного курса.

По информации грузинских СМИ, с планами ЕНД по началу протестных акций не согласны другие оппозиционные партии.

В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что партия Саакашвили не имеет никаких ресурсов для проведения массовых акций протеста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


"Грузинская мечта" предлагает сократить радикальное противостояние среди политических сил и объявить на полгода мораторий на агрессивную риторику Грузинская оппозиция требует отставки Гарибашвили Грузинский премьер заявил о готовности правительства конструктивно сотрудничать с оппозицией Саакашвили призывает грузинскую оппозицию к объединению Оппозиционеры заполнили площадь Свободы в Тбилиси, где начинается акция под девизом "Свободу Мише" Организаторы акции оппозиции в Тбилиси обещают участие в ней сотен тысяч сторонников Саакашвили

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az