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Дальнее зарубежье 05.09.2022 19:02

ООН осуждает теракт у посольства РФ в Кабуле

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) осудила теракт в районе посольства России в Кабуле.

"МООНСА осуждает сегодняшний взрыв вблизи посольства России в Кабуле. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении Миссии.

"В свете недавних событий МООНСА подчеркивает необходимость того, чтобы де-факто власти предприняли шаги для обеспечения охраны и безопасности людей, а также дипломатических миссий", - подчеркивается в документе.

Ранее в понедельник МИД России вступил с заявлением относительно взрыва в Кабуле.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ООН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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