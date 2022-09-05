ООН осуждает теракт у посольства РФ в Кабуле

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) осудила теракт в районе посольства России в Кабуле.

"МООНСА осуждает сегодняшний взрыв вблизи посольства России в Кабуле. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении Миссии.

"В свете недавних событий МООНСА подчеркивает необходимость того, чтобы де-факто власти предприняли шаги для обеспечения охраны и безопасности людей, а также дипломатических миссий", - подчеркивается в документе.

Ранее в понедельник МИД России вступил с заявлением относительно взрыва в Кабуле.