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Дальнее зарубежье 05.09.2022 17:25

Запасы вооружений большинства стран ЕС серьезно снизились на фоне событий на Украине - Боррель

Ситуация вокруг Украины привела к значительному уменьшению запасов вооружений у большей части стран ЕС, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Военные арсеналы большинства стран ЕС, не скажу, что истощены, но израсходованы в высокой степени, поскольку мы предоставляем много средств Украине", - приводит его слова Associated Press (AP).

Он отметил, что арсеналы нужно восполнить, однако если страны ЕС будут действовать по-прежнему, это приведет к "большой растрате денег". Боррель пояснил, что более дешевый способ добиться этой цели - координировать усилия в рамках ЕС.

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