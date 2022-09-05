Запасы вооружений большинства стран ЕС серьезно снизились на фоне событий на Украине - Боррель

Ситуация вокруг Украины привела к значительному уменьшению запасов вооружений у большей части стран ЕС, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Военные арсеналы большинства стран ЕС, не скажу, что истощены, но израсходованы в высокой степени, поскольку мы предоставляем много средств Украине", - приводит его слова Associated Press (AP).

Он отметил, что арсеналы нужно восполнить, однако если страны ЕС будут действовать по-прежнему, это приведет к "большой растрате денег". Боррель пояснил, что более дешевый способ добиться этой цели - координировать усилия в рамках ЕС.