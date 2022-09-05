Экономику США ждет «чудовищная» рецессия в 2023г из-за стагнирующей денежной массы

Американская экономика может испытать резкую рецессию в следующем году из-за отсутствия роста денежного агрегата M2 (наличные деньги и все вклады), полагает профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стив Хэнки.

"У нас будет рецессия из-за пяти месяцев нулевого роста денежной массы M2, и Федрезерв не обращает на это внимание, - сказал он в интервью CNBC. - У нас будет чудовищная рецессия в 2023 году".

Агрегат M2 часто используется для определения объема денежных средств в обращении. Этот показатель в США в целом не меняется с февраля 2022 года, хотя до этого на протяжении двух лет он активно рост на фоне денежно-кредитных и налогово-бюджетных стимулов во время пандемии коронавируса, отмечает MarketWatch.

"В мировой истории еще не было случаев, когда беспрецедентный рост денежной массы, наподобие тому, что мы наблюдали с февраля 2020 года, не вызывал бы устойчиво высокой инфляции, выше 2% на протяжении около двух лет, - сказал Хэнки. - Поэтому сейчас мы наблюдаем высокую инфляцию, и поэтому высокая инфляция сохранится на протяжении всего 2023 года и вероятно затронет часть 2024 года".

По оценкам эксперта, в конце 2022 года инфляция в США составит около 6-8%, в конце 2023 года - около 5%.

"Главная проблема в том, что председатель Федрезерва не понимает даже сейчас, какие причины были и есть у высокой инфляции, - сказал Хэнки. - Он все еще продолжает говорить про проблемы на стороне предложения. Он так и не сказал нам, что инфляция всегда является следствием чрезмерного увеличения денежной массы, то есть работы печатного станка".