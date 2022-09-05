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Инфраструктура и тендеры 05.09.2022 16:15

Структура Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана закупает автомобили на 224 тыс. манатов

ООО «Организация тендеров контроль за исполнением договоров» при ОАО «Мелиорации и водного хозяйства» направит около 224 тыс. манатов на закупку автомобилей.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, с ЗАО «Absheron Lizinq» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта – 223,8 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, АВТОМОБИЛИ, ЗАКУПКА

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