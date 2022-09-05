Структура Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана закупает автомобили на 224 тыс. манатов

ООО «Организация тендеров контроль за исполнением договоров» при ОАО «Мелиорации и водного хозяйства» направит около 224 тыс. манатов на закупку автомобилей. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, с ЗАО «Absheron Lizinq» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 223,8 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».