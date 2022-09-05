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Дальнее зарубежье 05.09.2022 16:18

Актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали в санкционный список России

Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США, в список вошли представители американского Конгресса, высокопоставленные чиновники, а также представители деловых и экспертных кругов и деятели культуры, сообщили в понедельник в МИД России.

"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж.Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в РФ на постоянной основе", - говорится в сообщении.

В частности, в российский стоп-лист внесены министр торговли Джина Раймондо и трое ее заместителей. Кроме того, в списке - американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. В общей сложности в списке граждан США, находящихся под персональными санкциями РФ, в настоящий момент находится 1073 человека.

В МИД РФ подчеркнули, что "враждебные действия американских властей" и далее будут получать решительный отпор.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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