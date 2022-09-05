ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города

Городское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Гянджи привлекло ООО «ELVİ.M.M. SERVİCES GROUP» для осуществления работ по капремонту системы освещения города. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 897,824 тыс. манат. Э.Шафиев

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