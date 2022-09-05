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СНГ 05.09.2022 16:38

Еврокомиссия выделяет Украине 500 млн евро в рамках программы бюджетной поддержки

Европейская комиссия в понедельник подписывает с Украиной новую программу бюджетной поддержки на сумму 500 млн евро.

Соответствующее объявление в понедельник в Брюсселе сделал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, рассказывая о документах, которые будут подписаны в рамках заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС.

"На полях Совета Европейская комиссия подписывает четыре секторальных соглашения с Украиной, чтобы еще больше усилить сотрудничество Украины с ЕС. Первое - ЕК и Украина подписывают новые 500 млн евро в программу бюджетной поддержки как часть обещания, анонсированное президентом в рамках кампании поддержки для Украины в апреле и на конференции высокого уровня, которая прошла в мае в Варшаве. Это финансирование позволит гарантировать проживание и образование внутренне перемещенных лиц, а также будет поддерживать сельскохозяйственный сектор", - сказал Мамер.

Также Еврокомиссия подпишет ряд других соглашений. Среди них - об участии Украины в программе Европейского Союза "Цифровая Европа", другое соглашение позволит Украине участвовать в налоговой программе.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ФИНАНСЫ


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