Трасс обещала снизить налоги и урегулировать энергетический кризис в Великобритании

Новая глава британской Консервативной партии Лиз Трасс пообещала, что, став премьером, сократит налоги и примет меры для решения энергетического кризиса.

"Нам нужно показать, что мы собираемся сделать в предстоящие два года. Я выполню план сокращения налогов и роста экономики. Я урегулирую проблему энергетического кризиса - буду заниматься счетами населения за электроэнергию, а также решать все долгосрочные проблемы с энергоснабжением, которые мы имеем", - сказала Трасс в выступлении после победы на выборах лидера консерваторов.

Она также заявила о намерении активизировать работу над улучшением ситуации в здравоохранении.

По данным телеканала Sky News, накануне Трасс обещала в случае назначения премьером в течение недели представить план борьбы с энергетическим кризисом.