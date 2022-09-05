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ТЭК 05.09.2022 16:54

Brent дорожает почти на 4% на решении ОПЕК+ снизить квоту по добыче в октябре

Нефтяные котировки резко ускорили рост после решения министров ОПЕК+ понизить квоту по добыче в следующем месяце.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:40 подорожали на $3,45 (3,71%) - до $96,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,98 (3,43%) - до $89,85 за баррель

Министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю, следует из пресс-релиза ОПЕК. Согласно решению, повышение на 100 тысяч баррелей в сутки предназначалось только для сентября. В пресс-релизе указаны квоты на октябрь, соответствующие квотам на август.

Следующая очередная встреча министров назначена на 5 октября.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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