Brent дорожает почти на 4% на решении ОПЕК+ снизить квоту по добыче в октябре

Нефтяные котировки резко ускорили рост после решения министров ОПЕК+ понизить квоту по добыче в следующем месяце.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:40 подорожали на $3,45 (3,71%) - до $96,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,98 (3,43%) - до $89,85 за баррель

Министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю, следует из пресс-релиза ОПЕК. Согласно решению, повышение на 100 тысяч баррелей в сутки предназначалось только для сентября. В пресс-релизе указаны квоты на октябрь, соответствующие квотам на август.

Следующая очередная встреча министров назначена на 5 октября.