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Внешняя политика 05.09.2022 17:05

Глава Генштаба Турции прибыл с визитом в Азербайджан

Глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер в понедельник прибыл с визитом в Баку, где планирует посетить выставку «ADEX 2022» и провести ряд встреч.

«В рамках визита запланировано посещение Гюлером четвертой Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2022» (пройдет в Баку 6-8 сентября) и проведение ряда встреч», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны страны.

Э.Шафиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕНШТАБ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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