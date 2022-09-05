Глава Генштаба Турции прибыл с визитом в Азербайджан

Глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер в понедельник прибыл с визитом в Баку, где планирует посетить выставку «ADEX 2022» и провести ряд встреч. «В рамках визита запланировано посещение Гюлером четвертой Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2022» (пройдет в Баку 6-8 сентября) и проведение ряда встреч», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны страны. Э.Шафиев

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