Авианосец ВМС США «Джордж Буш» проводит операции вблизи Балкан

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush, находящаяся в Восточном Средиземноморье, проводит операции в районе Адриатики, следует из данных ВМС США.

В настоящее время авианосная группа находится вблизи Хорватии. Палубная авиация выполняет регулярные патрульные полеты.

В состав группы, вошедшей 25 августа в Средиземное море, помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав также входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

Авианосец несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Он сменил авианосец USS Harry Truman, который вместе с кораблями боевого охранения находился в регионе с начала года на фоне ситуации вокруг Украины.