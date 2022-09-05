Авианосец ВМС США «Джордж Буш» проводит операции вблизи Балкан

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush, находящаяся в Восточном Средиземноморье, проводит операции в районе Адриатики, следует из данных ВМС США.
В настоящее время авианосная группа находится вблизи Хорватии. Палубная авиация выполняет регулярные патрульные полеты.
В состав группы, вошедшей 25 августа в Средиземное море, помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав также входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.
Авианосец несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.
Он сменил авианосец USS Harry Truman, который вместе с кораблями боевого охранения находился в регионе с начала года на фоне ситуации вокруг Украины.
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