Минэнерго: Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в октябре составит 717 тыс. б/с

Квота Азербайджана в октябре 2022 года по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составит 717 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

На сентябрь квота Азербайджана составляла 718 тыс. б/с.

"Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 32-ом заседании о снижении в октябре 2022 года добычи нефти на 100 тыс. б/с (всеми участниками сделки - ИФ). В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти в октябре 2022 года составит 717 тыс. б/с", - заявили в Минэнерго.

Р.Ахмедов