Путин во Владивостоке обсудит тему Карабаха с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин "на полях" Восточного экономического форума проведет двусторонние встречи с зарубежными лидерами, приглашенными во Владивосток, в том числе запланированы его переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Помощник президента Юрий Ушаков на брифинге сообщил журналистам, что двусторонний диалог на высшем уровне между двумя странами происходит достаточно интенсивно.

На предстоящей встрече Путин и Пашинян обсудят ключевые аспекты российско-армянских отношений, включая перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные региональные темы.

Одной из тем обсуждения станет Карабах. "Россия продолжает всемерное содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехсторонних договоренностей лидеров", - отметил Ушаков.