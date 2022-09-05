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Макроэкономика 05.09.2022 22:30

Китай обещает оживить экономику во втором полугодии 2022г

Китай способен укрепить свою нацвалюту, а колебания курса юаня соответствуют норме, заявили представители руководства Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) после того, как юань "коснулся" минимума более чем за два года к доллару США.

"Хотя на юань влияют последствия денежно-кредитной политики США, влияние поддается контролю", - сказал заместитель председателя китайского ЦБ Лю Гоцян в ходе пресс-конференции.

Тем временем Государственный комитет по делам развития и реформ КНР сообщил, что третий квартал является критически важным для принятия мер поддержки экономики и что второе полугодие является ключевым периодом для компенсации негативных последствий вспышек коронавируса во втором квартале.

Как сообщалось, темпы экономического роста в Китае во втором квартале 2022 года резко замедлились из-за карантинных ограничений, введенных властями страны для сдерживания очередной волны COVID-19.

Объем ВВП в апреле-июне увеличился на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Это худшая динамика ВВП с первого квартала 2020 года, когда было зафиксировано его падение на 6,8%.

Второе полугодие - "это золотой период для того, чтобы меры сыграли свою роль", сказал заместитель генерального секретаря Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Ян Инькай.

В свою очередь Лю Гоцян отметил, что НБК не будет перегружать экономику стимулами, несмотря на то, что ее восстановление еще не приобрело устойчивый характер.

"На текущий момент места для мер в рамках денежно-кредитной политики в Китае достаточно", - отметил он, подчеркнув, что "дефицита в инструментах нет".

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