Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

02.09 $/bbl +/- WTI 86.87 +0.26 Brent 93.02 +0.66

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.09.2022 18:15

Новак: будем следить за развитием ситуации на рынке, есть много неопределенностей

Мониторинговый комитет ОПЕК+ будет следить за развитием ситуации на рынке нефти, ежемесячно встречаться для обеспечения баланса в условиях неопределенностей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Далее будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке, потому что много неопределенностей, и, в том числе, неопределенности связаны с добычей стран, не входящих в соглашение ОПЕК+. Заявления отдельных лидеров G7 и рассматриваемые вопросы, касающиеся восстановления предельных цен на приобретение российской нефти, - это тоже вносит достаточно большие неопределенности для рынка. Поэтому, конечно, будем продолжать ежемесячно встречаться, для того чтобы обеспечивать наиболее рациональные решения для рынка, которые бы позволили обеспечивать рынок и спрос необходимыми ресурсами.", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встречи комитета ОПЕК+.

Новак отметил, что текущая ситуация позволяет корректировать квоты добычи нефти в рамках соглашения.

"Мы видим, что валовый внутренний продукт, рост мировой экономики несколько тоже скорректирован нашими коллегами, ранее прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас процент ниже - 3,1%. Поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение несколько скорректировать квоты, тем самым еще раз показав, в том числе, что у нас достаточно гибкий инструмент, который используется, он может учитывать как необходимость увеличения добычи, так и сокращение добычи", - сказал он.

Также вице-премьер отметил темпы восстановления спроса на нефть относительно допандемийного уровня.

"Мы ожидаем, что в начале следующего года мы выйдем на соответствующие показатели - свыше 100 млн баррелей в сутки спроса на нефть. Мы работаем, продолжаем взаимодействовать, с тем, чтобы выйти на этот уровень плавно", - подчеркнул Новак.

Как сообщалось, министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю. Следующая встреча министров назначена на 5 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОПЕК+-, СИТУАЦИЯ, НОВАК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az