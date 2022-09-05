Новак: будем следить за развитием ситуации на рынке, есть много неопределенностей

Мониторинговый комитет ОПЕК+ будет следить за развитием ситуации на рынке нефти, ежемесячно встречаться для обеспечения баланса в условиях неопределенностей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Далее будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке, потому что много неопределенностей, и, в том числе, неопределенности связаны с добычей стран, не входящих в соглашение ОПЕК+. Заявления отдельных лидеров G7 и рассматриваемые вопросы, касающиеся восстановления предельных цен на приобретение российской нефти, - это тоже вносит достаточно большие неопределенности для рынка. Поэтому, конечно, будем продолжать ежемесячно встречаться, для того чтобы обеспечивать наиболее рациональные решения для рынка, которые бы позволили обеспечивать рынок и спрос необходимыми ресурсами.", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встречи комитета ОПЕК+.

Новак отметил, что текущая ситуация позволяет корректировать квоты добычи нефти в рамках соглашения.

"Мы видим, что валовый внутренний продукт, рост мировой экономики несколько тоже скорректирован нашими коллегами, ранее прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас процент ниже - 3,1%. Поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение несколько скорректировать квоты, тем самым еще раз показав, в том числе, что у нас достаточно гибкий инструмент, который используется, он может учитывать как необходимость увеличения добычи, так и сокращение добычи", - сказал он.

Также вице-премьер отметил темпы восстановления спроса на нефть относительно допандемийного уровня.

"Мы ожидаем, что в начале следующего года мы выйдем на соответствующие показатели - свыше 100 млн баррелей в сутки спроса на нефть. Мы работаем, продолжаем взаимодействовать, с тем, чтобы выйти на этот уровень плавно", - подчеркнул Новак.

Как сообщалось, министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю. Следующая встреча министров назначена на 5 октября.