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Дальнее зарубежье 05.09.2022 18:39

Макрон обсудил по телефону с Зеленским ситуацию на ЗАЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили, в частности, ситуацию на Запорожской АЭС, сообщили в Елисейском дворце.

"Они вновь обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и миссию МАГАТЭ, которая там осуществляется", - говорится в сообщении.

Согласно Елисейскому дворцу, Макрон также "задал вопросы президенту Зеленскому относительно того, что требуется Украине в военной, гуманитарной и экономической сфере".

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РАЗГОВОР


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