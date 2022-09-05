Число пострадавших при лесном пожаре на севере Казахстана увеличилось до 11 человек

Количество пострадавших в результате природного пожара в Костанайской области (на севере Казахстана) увеличилось до 11 человек, сообщила пресс-служба МЧС республики.
"Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 11 человек (шесть человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС), один человек 1935 года рождения погиб", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.
Ранее сообщалось о 10 пострадавших и одном погибшем.
В Костанайской области с 2 сентября бушуют лесные пожары, тушение которых осложняется жарой и сильным ветром. Общая площадь возгорания превысила 43 тыс. га. Из-за пожаров эвакуированы более 2,1 тыс. человек из сел Аманкарагай, Баганалы, Калинино, Лесное, Озерное. Огнем уничтожено и повреждено более 100 строений и жилых домов.
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