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Сотни авиарейсов отменили в Южной Корее из-за тайфуна

В Южной Корее в понедельник отменили сотни внутренних авиарейсов из-за приближающегося тайфуна "Хиннамнор", сообщают южнокорейские СМИ.

Кроме того, приостановлено движение паромов в разных частях страны.

Ожидается, что позже в понедельник тайфун пройдет близ южнокорейского острова Чеджудо и принесет сильный ветер, скорость порывов которого может достигнуть 216 км/ч. Местные власти на острове отменили все занятия в школах, закрыты многие предприятия.

Согласно прогнозам, утром во вторник "Хиннамнор" обрушится на районы, расположенные по соседству со вторым по величине городом Южной Кореи Пусаном.

В Сеуле из-за приближения тайфуна занятия в начальных и средних школах со вторника будут проводиться в онлайн-формате.

В южнокорейской метеорологической службе предупредили, что "из-за тайфуна ожидается очень сильный ветер и ливни по всей стране, в прибрежных районах ожидаются высокие волны, шторм и цунами". По данным этой службы, в понедельник "Хиннамнор" располагался в 460 км на юго-запад от острова Чеджудо и двигался со скоростью 19 км/ч.

В настоящее время тайфуну присвоена третья из четырех категорий опасности, он классифицирован как "очень сильный", скорость порывов ветра достигает 176 км/ч. Стихийное бедствие движется в северном направлении.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ТАЙФУН, АВИАРЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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