Грузинская Ambassador Island начала строить в Батуми насыпной архипелаг для туристов

Грузинская компания Ambassador Island приступила к строительству на побережье черноморского города Батуми насыпного архипелага для туристической инфраструктуры.
"Этот грандиозный проект еще более повысит привлекательность столицы Аджарии для туристов из разных стран", - заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на церемонии начала строительства, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Проект объединит два искусственных полуострова и один искусственный остров, где будет созданы коммерческие, развлекательные, спортивные, образовательные, рекреационные, жилые и туристические объекты.
По словам Гарибашвили, этот уникальный проект предварительной стоимостью $100 млн отвечает всем международным стандартам, он позволит трудоустроить 2 тыс. человек.
Министр экономики Леван Давиташвили проинформировал, что до начала реализации проекта были проведены геологические исследования.
Искусственный архипелаг будет построен в форме пальмы. Общая площадь объектов достигает 90 гектаров.
На сайте компании "Амбассадори Батуми - Айленд" говорится, что это крупнейший инвестиционный проект региона, он предполагает строительство торговых центров, гостиниц и жилых домов, открытие общественных пляжей, зон отдыха, аквапарков, приморского бульвара яхт-клубов. Срок реализации проекта - 7 лет.
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