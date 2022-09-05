Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

02.09 $/bbl +/- WTI 86.87 +0.26 Brent 93.02 +0.66

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 05.09.2022 20:00

Грузинская Ambassador Island начала строить в Батуми насыпной архипелаг для туристов

Грузинская компания Ambassador Island приступила к строительству на побережье черноморского города Батуми насыпного архипелага для туристической инфраструктуры.

"Этот грандиозный проект еще более повысит привлекательность столицы Аджарии для туристов из разных стран", - заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на церемонии начала строительства, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Проект объединит два искусственных полуострова и один искусственный остров, где будет созданы коммерческие, развлекательные, спортивные, образовательные, рекреационные, жилые и туристические объекты.

По словам Гарибашвили, этот уникальный проект предварительной стоимостью $100 млн отвечает всем международным стандартам, он позволит трудоустроить 2 тыс. человек.

Министр экономики Леван Давиташвили проинформировал, что до начала реализации проекта были проведены геологические исследования.

Искусственный архипелаг будет построен в форме пальмы. Общая площадь объектов достигает 90 гектаров.

На сайте компании "Амбассадори Батуми - Айленд" говорится, что это крупнейший инвестиционный проект региона, он предполагает строительство торговых центров, гостиниц и жилых домов, открытие общественных пляжей, зон отдыха, аквапарков, приморского бульвара яхт-клубов. Срок реализации проекта - 7 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, БАТУМИ, ТУРИЗМ, ПРОЕКТ


Похожие новости


Порт Батуми из-за западных санкций отказался разгружать 30 тыс. т российской нефти с турецкого танкера Саакашвили заявляет, что находится в Батуми Три туриста из Азербайджана госпитализированы в Батуми с ранениями после драки В результате пожара в пятизвездочной гостинице в Батуми погибли десять граждан Грузии и один гражданин Ирана - МВД Грузии Корабли противоминной группы НАТО провели в акватории Батуми совместные учения с грузинскими пограничниками Премьер Грузии едет в Батуми

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az