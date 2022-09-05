ЕС направит 500 млн евро на бюджетную поддержку Украины

Украина и ЕС в понедельник заключили пять соглашений о сотрудничестве в разных сферах, в том числе соглашение о выделении Киеву бюджетной поддержки на 500 млн евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, которые приближают нашу страну к вступлению в Евросоюз", - написал премьер.

Соглашение о бюджетной поддержке имеет целевое назначение. Деньги пойдут на поддержку малых фермеров и обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц.

В Брюсселе в понедельник состоялось очередное заседание совета ассоциации ЕС-Украина с участием украинского премьера и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Мы продолжим поддерживать путь Украины в ЕС", - написал Боррель на своей странице в соцсети.

"Мы намерены вывести сотрудничество Украины и ЕС в области критически важного сырья на новый уровень в контексте восстановления Украины. Продолжается ценная дискуссия о достижении прогресса, равно как и о проблеме в сфере энергобезопасности", - сообщил в соцсети заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович.

Шмыгаль заявил о намерениях Украины до конца текущего года получить положительную оценку Европейской комиссии о выполнении рекомендаций ЕС. Этот шаг, по его убеждению, позволит в скором времени начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Украина готова выполнить всю необходимую работу по приближению начала предвступительных переговоров. Работаем над выполнением всех рекомендаций ЕС для получения положительной оценки Еврокомиссии до конца года", - цитирует Шмыгаля пресс-служба украинского правительства по результатам заседания совета ассоциации Украина-ЕС.

"Мы уделяем большое внимание продолжению работы по интеграции во внутренний рынок ЕС и секторальной интеграции в ЕС, которая началась в рамках соглашения об ассоциации", - добавил он.