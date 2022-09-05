Боррель признал, что теряет веру в быстрое заключение соглашения по возобновлению СВПД

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель с сожалением констатировал, что позиции участников переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе расходятся.
"Это скорее различные позиции. Тенденция тревожная. На кону процесс в целом. И если цель в том, чтобы быстро добиться согласия, я думаю, это не получится", - признал глава дипломатии ЕС, отвечая в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе на вопрос о ситуации с СВПД.
"Я продолжаю консультации со всеми заинтересованными сторонами. В частности, с Соединенными Штатами, потому что замечания адресованы особенно им. Не только им, но они основная сторона, которой это адресовано. И далее посмотрим", - сказал Боррель.
Он напомнил, что 8 августа "представил совершенно сбалансированный текст (проекта соглашения - ИФ), который был синтезом всех позиций различных сторон".
"Моя обязанность как координатора, была в том, чтобы объявить: "Вот: мы останавливаемся здесь. Вот самый сбалансированный текст, которого можно было добиться, принимая во внимание все позиции. Этот текст был хорошо воспринят. Я получил положительные отклики от всех партнеров", - продолжил глава европейской дипломатии.
Он отметил, что после этого "была запущена процедура, которая может быть конструктивной в том случае, если она позволит прийти к общей позиции". "Первоначальные замечания, которые я получил, были резонными, я их учел, не очень при этом удаляясь от цели текста", - сообщил Боррель.
Но, в конечном счете, посетовал он, позиции стали расходиться.
"Я с сожалением вам сообщаю, что сегодня у меня меньше надежды, чем было пару дней назад. Я не думаю, что нам удастся быстро прийти к завершению", - подытожил высокий представитель ЕС по иностранным делам.
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