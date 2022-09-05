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Джонсон перед отставкой с поста премьера Британии позвонил Зеленскому

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед уходом с поста премьера провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в заявлении, распространенном в понедельник на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр сегодня днем провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским... Премьер добавил, что Великобритания по-прежнему поддерживает Украину", - отмечается в нем.

На Даунинг-стрит отметили, что, со своей стороны, "Зеленский поблагодарил Джонсона за веру в Украину и ее народ".

Джонсон на фоне скандалов с его участием заявил 8 июля, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового главу партии.

Ранее в понедельник Лиз Трасс избрали лидером Консервативной партии. Теперь Трасс вместе с Джонсоном во вторник 6 сентября отправится в шотландскую резиденцию английских королей - замок Балморал - на встречу с королевой Елизаветой II. Там Джонсон официально подаст в отставку, и королева назначит Трасс новым премьером Великобритании. Таким образом, Лиз Трасс станет 15-м премьер-министром, назначенным Елизаветой II.

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Тэги: БРИТАНИЯ, УКРАИНА, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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