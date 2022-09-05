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05.09.2022 20:18

Посол Франции завершает дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в понедельник принял посла Франции в Азербайджане Закари Гросса в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

«Байрамов отметил усилия Гросса в развитии двусторонних отношений и продемонстрированный им профессиональный подход. Отмечалось, что непрерывность политического диалога между двумя странами, в частности, тесные контакты между руководителями государств, в значительной степени способствуют развитию отношений, в том числе позитивному решению любых вопросов. Министр обратил внимание на продолжающееся развитие сотрудничества с Францией, особенно в гуманитарной и образовательной сферах», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Кроме того, Байрамов отметил поддержку французской стороны в сфере разминирования. Он указал на необходимость разминирования освобожденных территорий с точки зрения их восстановления и ускорения возвращения в свои дома бывших вынужденных переселенцев.

Гросс, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества двух стран в экономической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других областях и отметил наличие возможностей для продвижения двусторонней повестки во многих областях.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, регионального миростроительства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в информации.

Байрамов пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ФРАНЦИЯ, ПОСОЛ


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