Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 8 месяцев увеличились на 6,1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 31 августа 2022 года составляют $7 млрд 503,6 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2021 года валютные резервы ЦБА составляли $7 млрд 75,4 млн. Таким образом, в январе-августе 2022 годa валютные резервы Центробанка увеличились на 6,1%, передает "Интерфакс-Азербайджан".
При этом, в августе валютные резервы ЦБА увеличились на 1,3% или на $96,4 млн.
В 2021 году валютные резервы ЦБА увеличились на 11,1%.
Н.Аббасова
Посол Франции завершает дипмиссию в Азербайджане
Глава Генштаба Турции прибыл с визитом в Азербайджан
Рособоронэкспорт представит до 500 образцов вооружения на выставке ADEX в Баку
В Азербайджане зафиксирован существенный спад случаев заражения COVID-19
Грузинская Ambassador Island начала строить в Батуми насыпной архипелаг для туристов
Создание нового морского курорта на Каспии может начаться в 2023 году - глава Дагестана
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Врач не советует Папе римскому отправляться с визитом в Россию и на Украину
Трасс планирует парламентские выборы на 2024 год
Джонсон перед отставкой с поста премьера Британии позвонил Зеленскому
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Google Pay™ теперь в Yelo Bank!
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ