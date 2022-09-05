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05.09.2022 20:25

Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 8 месяцев увеличились на 6,1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 31 августа 2022 года составляют $7 млрд 503,6 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2021 года валютные резервы ЦБА составляли $7 млрд 75,4 млн. Таким образом, в январе-августе 2022 годa валютные резервы Центробанка увеличились на 6,1%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом, в августе валютные резервы ЦБА увеличились на 1,3% или на $96,4 млн.

В 2021 году валютные резервы ЦБА увеличились на 11,1%.

Н.Аббасова

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Тэги: ЦБ, РЕЗЕРВЫ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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