Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 8 месяцев увеличились на 6,1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 31 августа 2022 года составляют $7 млрд 503,6 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2021 года валютные резервы ЦБА составляли $7 млрд 75,4 млн. Таким образом, в январе-августе 2022 годa валютные резервы Центробанка увеличились на 6,1%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом, в августе валютные резервы ЦБА увеличились на 1,3% или на $96,4 млн.

В 2021 году валютные резервы ЦБА увеличились на 11,1%.

Н.Аббасова