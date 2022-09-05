Трасс планирует парламентские выборы на 2024 год

Лиз Трасс, которая была избрана новым лидером Консервативной партии и, соответственно, станет премьер-министром Великобритании, рассчитывает, что следующие выборы в парламент пройдут в 2024 году, в оппозиционных партиях считают, что они должны пройти раньше, сообщают в понедельник британские СМИ.
"Мы добьемся крупной победы для Консервативной партии в 2024 году", - заявила Трасс во время выступления после победы на выборах главы партии, тем самым показав, что не собирается проводить парламентские выборы досрочно.
Однако представители Лейбористской партии и Либеральных демократов считают, что выборы лучше провести до 2024 года.
"Если честно, она должна назначить досрочные всеобщие выборы. Я не думаю, что вещи, которые она говорила этим летом, соответствуют манифесту консерваторов от 2019 года", - заявил теневой министр здравоохранения - лейборист Уэс Стритинг. Он отметил, что вне зависимости от того, когда пройдут выборы, "Лейбористская партия будет готова".
К проведению парламентских выборов также призвал лидер Либеральных демократов Эд Дейви. Он заявил, что "под руководством Лиз Трасс мы столкнемся с теми же кризисом и хаосом, с которыми сталкивались при Борисе Джонсоне".
Максимальный срок работы британского парламента после созыва составляет пять лет. Действующий парламент начал работу 17 декабря 2019 года, что означает, что 17 декабря 2024 года он автоматически будет распущен.
Ранее в понедельник глава так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди объявил, что Трасс одержала победу в гонке за пост лидера консервативной партии, обойдя экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака. По результатам голосования рядовых членов консервативной партии, которое длилось с 4 августа, Трасс набрала 81 326 голосов, Сунак получил 60 399.
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