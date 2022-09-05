Цены на нефть немного замедлили рост, но прибавляют около 3% на решении ОПЕК+

Нефтяные котировки несколько замедлили рост после существенного скачка, обусловленного решением министров ОПЕК+ понизить квоту по добыче в следующем месяце.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 подорожали на $2,54 (2,73%) - до $95,56 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,31 (2,66%) - до $89,18 за баррель.

Министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю, следует из пресс-релиза ОПЕК. Согласно решению, повышение на 100 тысяч баррелей в сутки предназначалось только для сентября. В пресс-релизе указаны квоты на октябрь, соответствующие квотам на август.