Врач не советует Папе римскому отправляться с визитом в Россию и на Украину

Папа римский Франциск заявил, что его лечащий врач выступает против идеи визита на Украину или в Россию из-за состояния его здоровья, передает сайт канала CNN Portugal, которому понтифик дал интервью.
"Тема поездки находится в подвешенном состоянии. Я пока не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину или в Россию.
Понтифик добавил, что "находится в постоянном контакте" с Москвой и Киевом.
По его словам, его врач против таких поездок из-за состояния его здоровья, в частности, из-за травмы колена, восстановление которого замедлилось вследствие недавней поездки в Канаду. Лечащий врач понтифика после этого заявил, что ему не следует совершать визиты в какие-либо страны как минимум до запланированной на 13-15 сентября поездки в Казахстан.
Посол Франции завершает дипмиссию в Азербайджане
Глава Генштаба Турции прибыл с визитом в Азербайджан
Рособоронэкспорт представит до 500 образцов вооружения на выставке ADEX в Баку
Баланс украинского рынка дизтоплива в I полугодии сократился на 39%, бензина на 34%
Экономику США ждет «чудовищная» рецессия в 2023г из-за стагнирующей денежной массы
Цены на нефть немного замедлили рост, но прибавляют около 3% на решении ОПЕК+
В Азербайджане зафиксирован существенный спад случаев заражения COVID-19
Грузинская Ambassador Island начала строить в Батуми насыпной архипелаг для туристов
Создание нового морского курорта на Каспии может начаться в 2023 году - глава Дагестана
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Google Pay™ теперь в Yelo Bank!
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ